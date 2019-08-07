APPU呼應永續主題 立院贈外賓環保伴手禮

2019-08-07 17:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）今天閉幕，我國立法院今年作為東道主接待17國外賓來台參與盛會，特別準備環保袋和環保杯等伴手禮，識別證也採用可回收材質製作，從細節處處呼應今年年會主題「海洋民主與永續印太」精神。

台灣時隔5年再次主辦APPU，於今天上午閉幕，立法院長蘇嘉全主持閉幕典禮，並交棒給下屆主辦國日本議員團。

我太平洋友邦索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯及帛琉均派遣議員團與會，另包括日本、馬來西亞、蒙古、巴布亞紐幾內亞、泰國、美國關島、紐西蘭、澳洲、德國及印尼等國議員，共17國、81名外賓共襄盛舉。

立法院今年作為東道主，與APPU中央秘書處合作規劃會議，接待17國外賓來台參與盛會。除大會議程本身，為讓與會外賓認識台灣，立法院也在會場設置展區，介紹我國的新南向政策與國會外交等政策內涵，同時在大會結束後，外交部也協助安排外賓參訪我國綠能建設等行程。

此外，立院為外賓準備環保袋和環保杯等伴手禮，時常使用塑膠材料的識別證與工作證等小物，此次也特別採用可回收的材質製作，從細節處處呼應今年年會主題「海洋民主與永續印太」的永續精神。

APPU是日本故首相岸信介及友我政要賀屋興宣眾議員等人於1965年，基於自由、民主與反共理念發起成立。最初名稱為「亞洲議員聯合會」（APU），1980年在台北舉辦第16屆年會時，為歡迎太平洋新興國家加入而隨之擴大，並改名為「亞太國會議員聯合會」（APPU）。

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