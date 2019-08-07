蘇嘉全APPU致詞︰推動加入國際議會組織 爭取亞太議員支持

2019-08-07 17:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天在「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）閉幕致詞中表示，中華民國立法院正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇」（APPF）與「國際國會聯盟」（IPU）等，希望各代表團大力支持。

台灣時隔5年再次主辦APPU，我太平洋友邦包括索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯及帛琉均派遣議員團與會，另包括日本、馬來西亞、蒙古、巴布亞紐幾內亞、泰國、美國關島、紐西蘭、澳洲、德國及印尼等國的議員，共17國、81名外賓共襄盛舉。

本屆APPU今天上午正式閉幕，蘇嘉全並致閉幕詞。蘇嘉全分享台灣推動國會外交，促進與各國更多的實質交流與合作，現已成為「中美洲議會」（PARLACEN）、「中美洲及加勒比海盆地國會議長論壇會議」（FOPREL）永久觀察員，也是「民主太平洋聯盟」（DPU）與「亞洲國會議員聯合會」（APPU）的正式會員。

蘇嘉全向各國外賓說，立法院現在也正積極爭取加入各種國際議會組織，包括「亞太國會議員論壇」（APPF）與「國際國會聯盟」（IPU）等，希望各代表團大力支持。

對於本屆年會主題「海洋民主與永續印太」，蘇嘉全則說，經過連日熱烈討論，此次對未來印太地區各國加強跨國議題合作、促進區域整合、深化民主交流、形塑海洋文化連結及永續生態維護等共同願景，作出重大貢獻；透過立法與行政的合作關係，有助於各國政府在制定相關政策及解決問題時作為決策參考。

大會通過海洋環境、塑膠垃圾、氣候變遷與自由印太等10項決議，並由台灣、日本、索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、蒙古、諾魯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、吐瓦魯與關島等12位會員國代表確認及簽署聯合公報，以國會外交形式促進亞太區域合作。

年會中也決議APPU第50屆年會將在日本舉辦，日本代表團團長、眾議員山口俊一表示，面對國際社會所面臨的各項迫切問題，國會外交可以扮演更重要的角色，也期待將此次討論累積的知識與成果與國際社會分享，同時熱烈歡迎所有代表團成員參加明年的日本年會。

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