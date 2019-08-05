APPU年會今登場 17國政要齊聚台北談海洋民主

2019-08-05 10:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞太國會議員聯合會（APPU）」今起在台北舉辦為期3天的第49屆年會，共計有17國、81位外賓共襄盛舉。其中我太平洋友邦索羅門、吉里巴斯、馬紹爾、諾魯與吐瓦魯的5位議長親自率團來台，日紐澳德印尼等國會議員亦參與，日本14位議員與會、參與人數最多；年會將研討「海洋民主及永續印太」，與大阪G20的「全球暖化對策與環境問題」議題接軌。

APPU時隔5年再度於台北舉辦年會，也是我國第10次主辦APPU年會，訂於8月5日至7日在台北圓山飯店舉行，預計會中將推選我代表團團長、立法院長蘇嘉全擔任大會主席，民進黨立委余宛如擔任理事會主席。

APPU今年年會的主題為「海洋民主及永續印太」，與今年大阪G20討論的「全球暖化對策與環境問題」等議題相接軌。外交部今天表示，台灣今年將提出「呼籲有效管理海洋廢棄物」、「推動海洋生態保育研究」、「海洋文化傳承與創新」、「發展推動低碳永續家園」、「強化經貿合作」等提案，希望結合理念相近國家，共同攜手合作，為印太永續發展創造新局。

根據外交部資料，與會會員暨準會員包括我太平洋6友邦，其中索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯及吐瓦魯均由議長親自率團，帛琉則由副議長率團；另有來自日本、馬來西亞、蒙古、巴布亞紐幾內亞、泰國、關島等地的外國代表團，紐西蘭、澳洲、德國及印尼等4國議員也將參與APPU系列活動，總計包含我國共有17國人員共襄盛舉，逾百人與會，81名外賓中則有48位國會議員。

外國代表團中，則以日本代表團為最多數，日本代表團由眾議員山口俊一率領，共14位國會議員與會。

APPU是日本故首相岸信介及友我政要賀屋興宣眾議員等人於1965年，基於自由、民主與反共理念發起成立。最初名稱為「亞洲議員聯合會」（APU），1980年在台北舉辦第16屆年會時，為歡迎太平洋新興國家加入而隨之擴大，並改名為現稱之「亞太國會議員聯合會」（APPU）。

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