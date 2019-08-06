APPU》亞太議員共聚談永續 蘇嘉全籲通力合作

2019-08-06 16:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）今上午於台北舉行第49屆年會開幕式。立法院長蘇嘉全主持開幕式，致詞時提及當前世界局勢就像環境氣候一樣變幻無常，印太地區面臨經濟整合、民主發展、氣候變遷加劇及永續發展等繁複課題，盼所有國家通力合作面對變遷與挑戰。

APPU今上午於台北圓山大飯店舉行第49屆年會開幕式，今年由我國立法院作為東道主，迎接17國議員與外賓來台與會，開幕式由蘇嘉全主持，總統蔡英文、APPU中央秘書處秘書長鈴木榮一、外交部長吳釗燮與各國代表團出席儀式，參與盛會。

諾魯國會議長布爾曼（Hon. Cyril Buraman）作為第48屆年會主席，致詞時提到，APPU一直扮演先驅者的角色，透過設立明確宗旨來達到民主、自由等普世價值以及穩定和平繁榮的目標，未來APPU相關決議案通過後，盼各國務必要持續將成果加以運。

布爾曼隨後推薦蘇嘉全擔任第49屆年會主席，並獲得全體會員一致同意通過。

蘇嘉全致詞時說，本屆會議主題為「海洋民主與永續印太」，中華民國（台灣）身為印太地區國家一員，在促進區域經濟、文化、環保、防災、觀光等跨國合作上，願意積極與國際合作，此次也準備提出5項決議案，希望在場各國響應支持；台灣也樂於和各國分享民主治理、促進包容性成長、綠色能源和永續經濟發展等方面的經驗。

蘇嘉全並引用英國首相邱吉爾名言說，「你必須面對現實，因為現實正面對著你」，因當前世界局勢就像環境氣候一樣變幻無常，印太地區面臨著經濟整合、民主發展、氣候變遷加劇及永續發展等繁複的課題，「此時更需要我們所有國家通力合作，攜手面對變遷與挑戰」。

面對在座近50位來自亞太各國的議員，蘇嘉全說，國會議員平日職責就是在各自國家的最高民意殿堂中，修訂法令、監督政策實施，並且為國家人民規劃可長可久的願景。蘇嘉全盼望，透過APPU可以把各國議員力量團結在一起，齊心協力將願景付諸實現。

蔡總統致詞時則表示，亞太各國有3個共通點，都是海洋國家、共享民主價值、並具包容性的多元文化。APPU透過國會交流彼此合作，並針對全國性課題做出貢獻，期盼各會員國夥伴透過攜手合作，為亞太地區創造嶄新局面。

蔡總統與蘇嘉全並與各國代表團成員合影留念，為第49屆APPU年會正式揭開序幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法