七夕情人節這樣來 「內政部星座教室」部長也贊同

2019-08-07 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日是一年一度的七夕情人節，內政部也發文介紹七夕的由來，設立「內政部星座教室」，以「新七夕故事」為題，描寫「一次看懂王母娘娘是在不爽什麼」，但網友看完後卻發現好像與傳統七夕故事有些出入，甚至「偷渡」颱風警戒，引起網友熱議。內政部長徐國勇甚至親自在底下留言問「到底內政部成立了幾個教室？」

內政部臉書貼出幾張圖片，用圖說明有關牛郎與織女的故事，表示2人被銀河分隔兩地，但一年只能見一次的原因竟是他們是「超宅的情侶」，圖片說明，牛郎星與旁邊星星連起來就是「Wi－Fi星座」，織女星更是與一旁星星形成「行動4G星座」。

小編還表示，因為牛郎夜夜連線、載片不止，織女更是天天玩Game，兩人都占用了大量的頻寬，導致住在天邊的王母娘娘想看劇都不行，「王母娘娘整個就不爽了」，於是她就去電檢舉附近的違法基地台，使其被迫拆除。而將附近的星星連接，又能發現「電話星座」，據傳當初王母娘娘就是打這支電話檢舉，至於誰接聽得到現在沒人敢承認。

故事發展到此，牛郎與織女瞬間都沒有網路可以用了，而王母娘娘雖然也無法繼續追劇，不過小編說，「至少她還有電話可以去找人抬槓」。而牛郎織女出於無奈，與王母娘娘承諾每年會空一天不用網路，將所有頻寬讓出來。小編解說，「七月七日」便是「取娘娘網路她會『森七七』之意」。

最後小編寫道，隨著玉山北峰基地台正式啟用，這3人也可繼續連網，甚至大大提升玉山國家公園內的網路覆蓋，增進通訊便利也有效提升防救災能力。內政部也趁著此「星座教室」宣導防颱準備，因利奇馬颱風來襲，銀河暴漲的苦不輸斷網嚴重，所以他們更是做好防颱準備，望民眾能明白「銀河暴漲之苦」。

此文一出立刻使網友瘋傳，紛紛表示「內政部又嗑了什麼啦」、「還滿符合現在男女戀愛情況啊」、「牛郎有想讓人知道他夜夜載片嗎」。有網友笑稱「快向立法院報告爭取預算解凍」，甚至懷疑上次丹娜絲颱風的「珍珠泡麵」是不是被小編吃掉才會發這種文。

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