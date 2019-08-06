回應族人厚望 伍麗華：接受民進黨徵召參選山原立委

2019-08-06 13:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民族人口近6萬，族人擔心明年山地原住民立委無屏東籍候選人，力拱屏東縣政府原住民處長伍麗華參選，明天（7日）民進黨中央也可望通過徵召伍麗華，伍麗華今天（6日）發出採訪通知表示，「回應族人厚望，伍麗華積極承擔，接受徵召」參加2020山地原住民立委選舉。

明天（8月7日）下午2點，伍麗華Saidai Tarovecahe將回到初次擔任國小校長、也攜手走過莫拉克風災重建的吾拉魯茲部落，從部落出發，向族人朋友報告參選決定，並聽取地方重要前輩的訓勉和鼓勵。

屏東縣政府原民處處長伍麗華Saidai Tarovecahe來自教育界，擔任泰武國小、地磨兒國小校長時，一路陪伴孩子、家長和部落成長，共創許多佳績和值得稱許的經驗。

在縣府團隊服務3年來，她不僅深入參與族群產業、文教、生活發展等各項議題，更善用「扎根原鄉，傳承培力」的教育思維，致力於翻轉原住民族現況、促進跨界合作，一步一腳印的走出族群共好新局，因而備受族人的信賴與支持。

因感眾多族人厚望，伍麗華Saidai Tarovecahe決定積極承擔責任，參選2020年山地原住民立法委員，以持續將屏東經驗擴大貢獻給全國族人，也為屏東鄉親爭取更多資源。

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