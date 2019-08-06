馬英九抵澎演講 力促韓郭盡速會面

2019-08-06 13:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前總統馬英九今日應新台灣人文教基金會之邀，前往馬公高中醫療生物研習營，以分享哲學為題進行專題演講；針對韓國瑜希望透過馬英九與郭台銘會面，馬表示將力促韓郭盡速會面，還有很多領域可以合作，國民黨應團結對外。

繼5月份馬英九抵澎參加泳渡澎湖灣之後，此次再度抵澎，雖是不公開行程，但由曾在總統府服務的澎湖縣政府秘書陳其育，全程陪同，首站前往湖西北寮奎壁山，親身體驗摩西分海大自然奇蹟恩典，並樂當一日遊客，欣賞美景、大啖美食，生活相當悠閒愜意。

隨後馬英九轉往馬公高中階梯教室，與新台灣人文教基金會、台北醫學大學等單位，合辦的馬公高中醫療生物研習營青年學子演講，分享自己擔任志工的經驗，馬表示已捐款累積7600多萬元、捐血200次、5萬cc，並簽署捐贈大體器官卡，一切依循馬氏家訓「黃金非寶書為寶、萬事皆空善不空」法則而行。

另外，馬演講後也前往全國首位抗SARS犧牲醫師林重威紀念公園，向公共藝術鞠躬致意，鄰近的朝陽里社區活動中心志工媽媽，立即一擁而上與前總統合影；相對於民眾的熱情，與馬英九私交甚篤的澎湖縣長賴峰偉則未見蹤影，原來賴縣長前往望安、花嶼巡視發電機基礎建設，因攸關離島居民民生用電品質，所以賴趕往巡視，希望盡速解決問題。

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