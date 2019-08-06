國防工業展15日開幕 新式雲豹M2樣車帥氣亮相

2019-08-06 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北國際航太暨國防工業展15日開幕，軍方人士透露，將展示最新塗裝的新式高教機模型、30公厘機砲雲豹甲車外，搭載81公厘迫砲的「雲豹2代」八輪甲車M2樣車也將首度亮相。

「台北國際航太暨國防工業展」15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，由於今年包括國艦國造、國機國造，以及多項軍備研發都有已累積一定的成果，外界相當期待這次國軍的展示。

其中受外界矚目，由國防部軍備局所打造的「雲豹2代」M2樣車，也將首度在國防工業展登場。國防部表示，大改款的M2樣車，不僅外型更帥氣，在戰術測評中也展現優異性能，滿足台灣特殊地形作戰的需求。

在武器系統方面，「雲豹2代」M2樣車跟M1一樣，搭載81公厘車裝迫砲系統，為提升射擊效能，該車設計水平開艙，可快速完成迫砲射擊準備；另搭載環周監控螢幕、熱顯像感測等功能，以應付戰場多變情況。

在外觀部分，新車改款現役雲豹甲車外觀，採流線化設計，側邊裝甲從原本水平改為傾斜，提升抗彈能力；操控性能大幅提升將原本四輪轉向進化至六輪轉向，迴轉半徑由原本11公尺縮小為9公尺。

根據《中央社》報導，這次國防工業展中「國防館」細分為「國機國造時光隧道」、「聯合作戰系統展區」、「軍民通用科技展區」、「模擬互動體驗展區」、「國防菁英招募專區」；另外，模擬互動體驗區中，將有虛擬實像投影、旋轉槍塔模擬系統可供民眾體驗。

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