海劍二亮相巴黎航太展 中科院14項軍武吸引國際目光

2019-06-18 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕第53屆巴黎航太展17日登場，中山科學研究院與漢翔、東台、敏鈞等公司均積極參與本次展出，展出我國多項自主研發成果，包括國軍現役天弓三型飛彈、雄風三型超音速反艦飛彈等武器裝備，國軍準備在新式沱江級軍艦換裝的海劍二防防空飛彈也在航太展中亮相。

法國巴黎舉行的巴黎航太展自6月17日起至23日止，中科院除了以成熟國防能量捍衛台灣區域安全，此次參展將觸角延伸至歐洲地區，精選14項武器系統、次系統與精密模組，向國際客戶展現各項高科技產品技術能力，並期望帶領台灣的國防產業鏈邁向世界舞台。

中科院指出，此次展出小型渦輪扇及無人機防禦系統，為中科院院參與軍機研製，所累積完善機體結構、發動機、模擬及實兵演訓之寶貴經驗所開發的系統。中科院展品重點另外還包括通訊、電戰及光電產品等，均植基於本院核心價值、技術、產品與服務。

展出品項方面，引擎系列包括小型渦輪扇引擎、CS200渦輪引擎；無人機及其防禦系統包括紅雀二型迷你無人機、中型無人機、無人機防禦系統；火箭武器系統則有 2.75吋高爆火箭彈、複合式火箭系統、雷霆2000多管火箭；飛彈武器系統有天弓三型飛彈、雄風三型超音速反艦飛彈、雄風二型反艦飛彈、海射型劍二飛彈、新型野戰防空系統等；其他方面則有輕量化複合材料等。

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