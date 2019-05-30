中科院展示館開幕邀媒體採訪 事後卻告軍事雜誌侵權

2019-05-30 13:09

〔記者黃捷／台北報導〕國家中山科學研究院成立「研發成果展示館」，邀請各媒體軍事記者採訪，其中，兵器戰術圖書有限公司到場翻拍飛彈研發相關影片，並刊登在自家出版的雜誌上，負責人劉文孝事後竟遭中科院控告侵權。台北地檢署查後認為，中科院現場並未明確禁止媒體拍攝，今依罪證不足處分不起訴。

中科院前身為「軍備局中山科學研究院」，原本隸屬國防部，2014年改制為行政法人，仍由國防部監督，並更名為「國家中山科學研究院」，為我國國防科技研發機構，主要目標為提升國防科技能力、建立自主國防工業、拓展國防及軍民通用技術，因涉及軍事機密，禁止一般民眾入內參觀。

中科院2017年間以「全民國防」名義，打造研發成果展示館，成為中科院唯一開放參觀的區域，3月間在國防部舉行慶祝大會，並邀集軍事記者採訪，「兵器戰術」就是其中之一。「兵器戰術」記者到場後除拍攝中科院人員解說，還翻拍展示館內看版圖文及影片，剪輯後放上網路，同時刊登在雜誌中。

因中科院花錢製作這些圖文影片，且有在看版上聲明版權，事後看到「兵器戰術」的翻拍影片及照片，認為劉文孝及「兵器戰術」公司違反著作權法，隨即向檢警提告。

北檢傳訊現場其他媒體記者，記者均證稱是受邀採訪，且在展示館內拍攝時，也沒有被現場人員制止，以為可以自由拍攝，劉文孝也自認沒錯，不願與中科院和解，檢察官遂認定劉主權上並無侵權犯意，今處分不起訴。

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