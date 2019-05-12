台鐵與中科院合作／ ATP關閉後 列車將自動限速

2019-05-12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪事故中，司機關閉ATP這最後一道防線，使列車超速時無法自動煞車。對此，台鐵已與中山科學研究院合作，製作一組列車ATP關閉後會自動限速至時速六十公里裝置，預計六月底測試，若測試順利，今年底前可在普悠瑪號、太魯閣號全數安裝，未來只要列車ATP未正常運作，就會自動幫列車限速。

6月底測試 年底前完成裝設

普悠瑪事故發生後，台鐵積極針對列車ATP、ATP遠端監控系統進行優化，現已完成測試及人員訓練，預計六月三十日驗收。

台鐵局表示，新版ATP遠端監控所有列車隔離以顏色圖示顯示，不再有筆數問題，正常使用顯示綠色，關閉變成紅色，便於調度員查看該列車資訊，透過電話詢問司機員狀況，有效掌握列車ATP狀態。

普悠瑪事故發生後，外界質疑司機員關閉ATP，台鐵局難道只能眼睜睜看著？交通部去年指示台鐵局研發一套列車ATP關閉後、車輛能自動煞車的系統。

台鐵局指出，中科院現已提供一組系統進行測試，預計六月份先裝設在一組普悠瑪號上進行測試，若順利將於年底完成所有新自強號裝設。

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