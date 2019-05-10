中科院參加伊斯坦堡國防工業展 外商頻問：這款飛彈有賣嗎

2019-05-10 09:58

〔記者羅添斌/台北報導〕中科院在4月底率團參與2019伊斯坦堡國防工業展，展示弓三丶雄三及紅隼等各型國造飛彈，引起許多外商重視，除了詢問相關台灣製造飛彈的性能及造價成本之外，還頻頻詢問：這款飛彈有賣嗎？台灣政府目前已經同意輸出了嗎？

軍方官員今天指出，中科院近年積極參與國際大型的國防及航太展，並向國際推介台灣自製的武器系統，不過因為飛彈類的武器系統較為敏感，還要考量對外銷售時是否會影響區域均勢，要評估的層面涉及很廣，不是國防部可以單獨決定的。

中科院說，為拓展西亞及歐洲地區國防產業商機，中科院繼2017年首度參加伊斯坦堡國防工業展後再度赴展；此次參展依上次參展成效及詢問度高的展品統計分析，精選37項武器系統、次系統，關鍵性模組，向國際傳達各項高科技產品訊息。

中科院表示，參加此次2019伊斯坦堡國防工業展，期待延續前次展後各方尋求合作商機之熱度，實現中科院國防產業各式防衛產品進入國際市場。為帶動國內國防產業發展，提升國內國防產業從業廠商之國際能見度。

此外，中科院此次也帶著協力廠商，如澄茂科技公司與合勤科技公司共同參展，共同爭取國際技術服務與國防高科技產品的銷售訂單。

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