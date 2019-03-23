雲豹八輪甲車陸續撥交部隊 這位將軍有駕駛證照開得嚇嚇叫

2019-03-23 12:42

〔記者羅添斌／台北報導〕由國內自行研製生產的雲豹八輪甲車，目前正在量產作業中，但可不是只有基層官兵會駕駛這款新型的裝甲步兵戰鬥車，目前擔任國防大學陸軍學院院長的郭力升，不僅擁有雲豹甲車的駕駛證照，還曾在外籍學員面前親自駕駛，讓外籍學員看得目瞪口呆。

軍方官員今天說，郭力升是軍中少見的奇才，曾赴美接受突擊兵訓練合格，擔任過陸軍特戰指揮官，他也勇於挑戰各式新式裝備，在擔任步兵訓練指揮部指揮官時，因為步兵部隊陸續要接收雲豹八輪甲車，他主動要求接受駕駛訓練，並在通過驗證後取得雲豹甲車的專業駕駛證照，也是國軍唯一擁有雲豹甲車駕駛證照的將官。

官員表示，郭力升目前擔任的是國防大學陸軍指參學院院長職務，但郭力升只要有時間有機會，就會駕駛雲豹甲車走一圈，熟悉甲車的性能及各項技巧。

他說，郭力升在去年4月率領陸軍學院的外籍學員，到生產雲豹甲車的軍備局第209廠參訪，郭力升就當場駕駛雲豹甲車進行性能展示，讓外籍學員相當驚訝。

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