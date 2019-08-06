送給柯P今天組黨的「禮物」 他搶頭香

2019-08-06 06:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將於今（6）日舉辦創黨大會，曾任台南市副市長的前國發會副主委曾旭正，以「政黨名稱若有影響民眾對歷史認知混淆者應不允同意登記」，在公共政策網路參與平台發起「異議」，並號召網友加入附議，「作為送柯P今天辦組黨籌備會的禮物！」

「台灣民眾黨」為日治時期台灣民主先驅蔣渭水最先創設，台北市長柯文哲以相同黨名籌組政黨，為2020總統和立委選舉暖身鋪路引發議論。

曾旭正在公共政策網路參與平台提議，根據政黨法第8條，對政黨之名稱或簡稱有一定的規範；而且政治人物擬以「台灣民眾黨」之名登記政黨，其建黨目的、精神以及代表人物行誼都與上世紀「台灣民眾黨」及創黨者蔣渭水先生有天壤之別。

曾旭正建議，文化部應主動針對「台灣民眾黨」之歷史內涵及重要價值向國人說明，強調其文化資產之價值；內政部應在接到該黨登記申請時，立即要求改正；內政部應立即著手研擬修法，增加修文修補此類漏洞。

在利益及影響上，「維護文化歷史資產之不被污染；確保抄襲歷史黨名之鬧劇不再發生，政治人物學習尊重文化歷史資產 」。

民眾在公共政策網路參與平台的提議，經檢核通過的提案，有60天期限供民眾上網附議，達成5000位民眾附議門檻，行政院必須正式回應。

據了解，目前政黨法第8條規定，政黨名稱或簡稱，不得有與已設立之政黨名稱或簡稱相同或類似，以及足以使人誤認為政府機關或營利事業機構，和帶有歧視性或仇恨性等情形。

另外，政黨法第25條規定「主管機關為審議政黨之處分事件、政黨之名稱、簡稱或政黨標章備案疑義之認定及相關事項，應遴聘社會公正人士以合議方式辦理之」。

而該主管機關即為內政部政黨審議會，若此提案達到附議門檻，內政部將召開政黨審議會，針對「台灣民眾黨」政黨名稱是否核准予以合議審查。

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