柯P快看！蔣渭水成立台灣民眾黨 地點在台中

2019-08-03 22:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，取用蔣渭水創建的政黨之名，台中文化e托邦」臉書粉絲團 PO文追出，蔣渭水的台灣民眾黨竟是在台中昭告成立，地點就在當時新富町的聚英樓舉行結黨式，而聚英樓具體位置不可考，可能就第二市場附近。而文史團體「台中文史復興組合」則根據日本時代地址，考究新富町日本時代所存的老照片與明信片，當時以台灣料理、酒家聞名聚英樓就在三民路台灣大道口，現在則是一家攝影器材行。

蔣渭水成立「台灣民眾黨」歷經波折，一開始也不叫台灣民眾黨，而是「台灣民黨」！台中文化e托邦PO文指出，台灣民眾黨的前身「台灣民黨」1927年5月9日在台中新富町的聚英樓宣布成立，然而卻被台灣總督府當局以治警法為由禁止，幹部們重新籌組，並在同年7月10日以「台灣民眾黨」為名於聚英樓舉行結黨式。

台中文化復興組合指出，台灣民黨成立由蔡式穀、蔡培火、蔣渭水及邱德金為臨時中央常務委員，成立不到一個月，6月3日被台灣總督府以妨害治安禁止。

蔣渭水重新籌組，由謝春木向總督府斡旋備案，經過了無數阻撓後，1927年（昭和2年）7月10日，以「台灣民眾黨」之名於聚英樓（台中市新富町三丁目8番地），正式成立台灣人的第一個政黨，黨的三大主張為：1.確立民本政治、2.建設合理的經濟組織、3.改除社會制度之缺陷。

而且根據聚英樓日本時代地址，考究新富町日本時代所存的老照片與明信片，以台灣料理、酒家聞名聚英樓的確切位置就在三民路台灣大道口。

但是為什麼是選在台中新富町的聚英樓？台中文化e托邦指出，新富町就是現今三民路一帶，當時台中最熱鬧繁華的區域，除了有購買民生物資的市場，還聚集了許多的消費娛樂場所如咖啡廳、舞廳、酒樓、電影院，因為當時南北往來的交通工具主要是火車，位於縱貫鐵路中間位置的台中，自然成為全台仕紳文人聚會討論事情的首選，也因此當時台中的文藝、經濟活動都蓬勃發展，有了文化城的美名。

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