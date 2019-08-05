2019-08-05 19:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕拚了！突破鬼月禁忌，民進黨彰化縣2020選戰起跑，第一棒將由第一選區立委提名人陳秀寶上場；陳秀寶強調，選戰將以「真心為你拚」為主軸，提早整頓好競選團隊，提早備戰！

陳秀寶表示，將於9日上午在台灣玻璃館會議室舉辦參選立委第一場造勢活動，前縣長魏明谷、民進黨縣黨部主委邱建富與競選幹部都將出席，宣誓打選戰的決心！她指出，因為彰化縣立委共有4選區，除了她是初選挑戰立委以外，其餘黃秀芳、洪宗熠、陳素月都是爭取連任，所以，她決定提早備戰，完成最大的準備來打贏選戰。

對於選在農曆7月宣布選戰起跑，陳秀寶強調，農曆7月也是吉祥月，日日都是好日，何況，農曆7月對大多數人來說，行程比較少，她在農曆7月舉辦首場造勢活動，出席人員就有更充裕時間來參加。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，這不只是陳秀寶首場立委造勢活動，也是彰化縣2020年立委選戰首發場，雖然近來台灣政局有出現第三勢力，根據他的觀察，鹿和區立委選戰應該仍以藍綠對決為主，提早備戰，可以有更大的能量來打選戰。

陳秀寶去年完成縣議員3連霸，原本就有意爭取第一選區（鹿港、和美區）的立委補選提名，最後提名前鹿港鎮長黃振彥上場，選舉結果由國民黨提名的前副縣長柯呈枋當選；這次立委選舉，提名作業在黃振彥退出後，由陳秀寶披掛上陣。

陳秀寶是前資深立委陳進丁的女兒，原本在陳進丁陣營都是屬於幕後人員，很少在檯面上亮相，但接下父親參選棒子後，陳秀寶立即展現女性親和力，一拿起麥克風就能侃侃而談，讓地方人士都說，果然虎父無犬女。

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