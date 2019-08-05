中國擬封殺小三通來台 業者：尚無法證實「但應該正確」

2019-08-05 15:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統大選將屆，中國打壓台灣觀光動作頻頻，傳廈門將停發小三通簽證，旅行同業公會全聯會表示尚無法證實，不過根據經驗「應該都是正確的」；團客方面，除先前傳出8省市已確定限額，今6省市中客團配額也一一曝光。

旅行同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，現在確實收到消息，有廈門業者表示9月起暫停核發來台、金馬澎小三通簽證，但尚無法證實，若再加上先前封鎖自由行及縮減團客名額，影響層面將更擴大。蕭博仁說，不過從以前到現在，基本上有這類訊息出來，應該都是正確的。

蕭博仁表示，兩岸交流多年，已經邁入穩定狀態，不希望政治力影響觀光旅遊。小三通是滿大的旅遊量，對台灣是大損失，做為執政者要為人民生命、財產保障，政府要做的，兩岸不交流，會少掉幾萬人就業。

今6省市中客團配額也曝光

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今天傳出河北組團社每家每月限額125人來台；河南每家每月限額150人來台；山西每家每月150人；福建每家每月限額125人；湖南11家每家每月限額60人；湖北12家每家80名；金門遊-旅遊團、散客全停。

另，河南9月包機，目前尚未通知取消。

至於先前傳出的8省市最新情形，包括北京29家組團社尚未開會討論配額；上海12家組團社，包含上海攜程每月限額325人；廣東21家組團社，包含廣之旅每月約1200名；廣州攜程每月500名；四川9家組團社，尚未傳出限額人數；浙江18家每月3000名；天津11家每月300名；寧夏5家每月每家50名；江西7家每月每家80名。

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