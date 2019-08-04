中國在選前砍團客 陸委會︰破壞兩岸旅遊協議

2019-08-04 16:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國政府打壓台灣觀光市場，繼全面封殺自由行後，又傳出將限縮團客配額。陸委會今天表示，目前尚無法確認相關訊息，不過依據國內業者反映與往年做法，預期在大選前團客恐將逐步減少；陸委會譴責陸方破壞兩岸旅遊協議，也對人民交流受阻深表遺憾。

中國政府上週突然宣布自本月起全面暫停發方47城市來台自由行的簽證，旅行業者近日又傳出，9月起中國團客配額也將陸續限縮，包括上海、廣東等8省市，預計9月到12月中客旅行團將少40萬人次。

陸委會今天對此表示，政府持續密切關注團客來台情形，並已透過台旅會進行了解，惟目前尚無法確認相關訊息。

不過陸委會也說，依據國內旅行業者的反映及往年台灣大選前陸方的作法，預期在大選前團客恐將逐步減少。陸委會也說，政府已預作準備，觀光局規劃觀光補助、多元拓展客源等方案，協助業者因應，並藉機強化我國旅遊市場的國際競爭力。

陸委會也重申，旅遊是兩岸人民溝通的橋樑，針對陸方片面停止或限縮陸客來台，阻礙雙方人民交流，陸委會深表遺憾；對於陸方破壞兩岸旅遊協議執行，也表達抗議及譴責。

陸委會說，兩岸關係發展是雙方共同的責任，片面歸責無法解決問題，呼籲陸方展現自信，不要因政治因素，一而再、再而三地干擾兩岸正常旅遊交流。陸委會籲對岸應以促進雙方人民福祉為依歸，儘速取消不合理限制，如此方有助於減少台灣人民反感及維繫兩岸關係。

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