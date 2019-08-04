中國8省市將嚴控團客配額 縮減人數曝光

2019-08-04 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月底宣布8月1日起禁止47個城市觀光客來台自由行，意欲打壓台灣觀光，近來又傳出中國團客也將跟進禁止，旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁對此表示，經確認，中國將恢復每三個月會「調整團客配額」的制度。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則指出，目前中國各地組團社傳回台灣的消息，已有8個省市將嚴格控管配額，像以兩家最大的旅行社來說，配額縮減後分別只剩每月1200、500名，天津、寧夏、江西更下降到每月剩300、50、80名而已。

中國官方上月底頒發禁令，本月1日起暫停中國47個城市民眾赴台自由行；中華民國旅行業商業同業公會全聯會理事長蕭博仁指出，目前有消息指，至少有北京、上海、天津、廣東、浙江、四川、寧夏、江西等8個省市將縮減團客人數。蕭博仁說，這麼多省分同步推出此政策，顯然是中央授意，但沒有直接證據。

據《聯合報》報導，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，根據目前中國各地組團社傳回台灣的消息，有8省市將嚴格控管配額，截至昨天的資訊，來台人數最多的是廣東省，最大的2家旅行社，每月配額在縮減後僅剩1200名、500名。至於上海則是每月325名，浙江每月剩3000名，天津300名，寧夏每月每家旅行社50名，江西每月每家80名。北京及四川則是分別尚未開會，以及還在討論中，湖北省則是預計週一開會，目前都尚無詳細數據。

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