南向「企業旅遊」成長近4成 3月將破5500人

2019-03-12 19:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天表示，近3年新南向觀光政策陸續推動企業獎勵旅遊措施、觀宏專案等，吸引南向旅客及企業來台旅遊，今年3月就吸引國外企業旅遊團體-印尼汽車零配件公司「PT. CENTRAL SOLE AGENCY」2團近1000人到訪觀光，預計3月份來台獎勵旅遊旅客將超過5500人。

觀光局表示，「PT. CENTRAL SOLE AGENCY」是印尼汽車零配件龍頭，去年在世界各國進行員工旅遊行前探勘，10月份在台考察完畢後，立即拍板敲定以台灣作為員工旅遊目的地；業者表示，台灣擁有多元文化，還有具詩情畫意的日月潭山水風光、氣勢磅礡的文武廟、祈求平安的平溪天燈，兼具人文與景觀之美，好山好水與美麗風景之後，決定讓員工一同來感受充滿人情味的台灣風情。

新南向政策擴大台灣的觀光市場，據統計，107年新南向旅客來台人數達243萬119人次，成長13.71％；向觀光局申請企業獎勵旅遊獎助的人數達到2萬9114人次，較106年成長39.52％；印尼今年1到3月來台獎勵旅遊人數達1874人次，較去年同期成長33%。

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