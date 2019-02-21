新南向新進展 今年盼與印度印尼修約放寬航班限制

2019-02-21 16:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣地理條件優越，處亞太空運市場樞紐位置，這幾年空運發展成長迅速，去年與全球各國、地區往來航班逾29萬2千架次，較前年增1萬5850架次，成長率達5.7％。新南向方面更是成長幅度最大，去年新南向國家每週航班數達608班，較前年成長12％；東南亞地區成長11.2％，紐澳地區更成長47％。交通部民航局表示，今年會再跟印度、印尼爭取重新協商航約，希望放寬航班限制。

台灣去年往來全球各地航班，除港澳每週較前年減少6架次、美國每週較前年減少3架次外，其他地區均成長，即便中國航班前年略微下滑，去年也成長了5％。當中又以新南向國家成長最快，每週航班數達608班，較前年成長12％；經營業者達26家，較前年增1家；定期航點增達24處，較前年增3處。

民航局表示，航線成長原因很多，包含去年紐西蘭航空復航台北－奧克蘭航線；新南向部分國家再推免簽措施、部分國家延長免簽措施實施時間；觀光局將新南向國家列為主力市場行銷；國籍航空經營中轉市場有成，東南亞銜接北美航班，長榮去年中轉客成長5％、華航成長3％；低成本航空持續開拓市場，去年旅客量達366萬人次，較前年成長24％等。

今年民航局希望能與印度、印尼修航約，台灣現在跟印度的航約僅能飛德里、孟買兩航點，每週最多14班，目前航班上限尚未達到；印尼目前則是每週限飛雅加達24班、峇里島17班、其餘航點共16班。

民航局表示，每年都會檢視與各過航約，希望能讓業者有更好的營運環境，航線架構能更有彈性，雙印則是希望能放寬依些限制，雖然不一定是限再業者迫切需要，但能先為未來做打算，避免真的有需求時，還要再花費半年以上的時間進行修約。不過這兩國的內需市場都很大，且對台灣相當陌生，要吸引兩國旅客來台，還是要靠外交跟觀光的努力；是否願意修約，同樣要是對方意願。

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