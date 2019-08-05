馮世寬接退輔會 他「前東家」這麼說...

2019-08-05 14:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院今日正式宣布，退輔會主委由前國防安全研究院董事長馮世寬出任，對此，國防安全研究院稍早也發布新聞稿，國防院執行長林正義表示，馮世寬鍾愛中華民國，對於歷來各項任務，只要國家需要，他都勇於承擔。

國防院表示，馮世寛為前國防部長、空軍二級上將，歷任空軍、國防 部要職，2018 年起出任國家級國防智庫—國防安全研究院 首任董事長，負責國防安全研究分析，提供政府專業 政策諮詢及擴展對外溝通交流的工作。

至於國防院新任董事長或董事遴選作業，國防院表示，後續人事將依規定辦理。

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