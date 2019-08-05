桃機三航廈爭議遭柯嗆良心不見 鄭運鵬：設計是馬政府選的

2019-08-05 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨在臉書發文批「批評桃機第三航廈流標是政治力介入」，引發與民進黨鄭運鵬的口水仗，鄭運鵬批柯「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」柯不滿回嗆，甚至扯進蔡英文總統，鄭運鵬今在臉書3點回應。

綜合媒體報導，台北市長柯文哲與民進黨立委鄭運鵬口水仗持續發酵，針對桃機三航廈問題，立委鄭運鵬辯稱，桃機第三航廈是因為「設計的施工難度太高」，導致投標意願低落，純粹是「技術和成本的問題」，認為柯的發言只是不滿雙子星案因中資介入被否決，他反諷柯文哲「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」

對此，柯文哲痛批鄭運鵬，稱他是念台大土木系畢業的，大家都希望台灣好，要鄭運鵬想想，人家批評你，要回去深刻反省，是不是真的錯了，看哪裡要改進，嗆「從事政治不要做到最後良心都不見」，柯文哲甚至將蔡英文總統扯入這起紛爭，他表示，2016年1月16號是支持小英的，「可是你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」

鄭運鵬今（5日）中午再度回應桃機第三航廈相關問題，鄭運鵬3點回應柯文哲，針對第三航廈設計問題，鄭指出這是馬英九時代所評選而出的，但即使目前仍無法順利招標，也沒把當初的設計評選結果當作弊案在質疑，反問柯文哲，把第三航廈連結貪污，「講的是國民黨執政或民進黨執政的哪個階段？」

第二點，這3年來的歷任機場公司主管，甚至交通部首長，為了如何在原始設計概念之下，能夠順利施工以及後續能夠控制成本自主維修，已經傷透腦筋。

最後鄭運鵬強調，若機場公司對原始設計做太大幅度修改，可能也會衍生第二名要求異議廢標的問題，這也是一個令人為難之處，鄭運鵬重申第三航廈的瓶頸，並不是來自弊端。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法