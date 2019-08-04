終於回國了！ 賴清德現身U12：為台灣加油！

2019-08-04 23:43

〔記者蔡文居／台南報導〕U12世界盃少棒賽今晚在台南舉行台、日之戰，台灣隊完封日本把冠軍盃留在台灣。在總統初選後，出國多日的前行政院長賴清德今晚低調現身球場，為台灣小將加油，晚間並在臉書上PO文與大家分享台灣隊勇奪冠軍的喜悅。

據了解，賴清德在初選後不久，到日本訪友、散心，期間也相當關心國內政局的發展。出國期間，他一名友人身體健康出了點狀況，賴清德也特地打電話回來關心，並以其醫生專長提出建議。

由於這次在台南舉行U12國際少棒錦標賽的亞太國際棒球村，就是賴清德擔任市長任內規劃、興建的，而他本身也是棒球迷，很多人都納悶，為何U12首度在亞太國際棒球村比賽，不見賴清德？果然，今晚在台、日的冠軍戰，他低調現身觀賽，賽後並PO文與大家分享。

賴清德PO文說，「在台灣舉行的U12國際少棒錦標賽，台灣小將一路過關斬將，今晚勇奪冠軍！我與世界棒球總會Riccardo Fraccari會長及彭誠浩副會長特別到亞太國際棒球訓練中心棒球場為所有選手加油，看到來自世界各國的教練選手與家庭們，來到台南以球會友，希望大家都能留下美好的夏日回憶與溫馨的交流體驗，也期待未來在世界的棒球舞台上繼續看到大家！」文末並標記「#為台灣加油」「#台灣國球」等。

網友則紛紛留言說，「賴院長好久不見~」「台灣也正是需要您後援了」「能有這國際級場地，來自當年你的魄力規劃與落實執行。感恩喔！」「 總統大選，台灣需要你一起努力！恭賀台灣隊！！」

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