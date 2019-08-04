2020選戰起跑南市整合成功 台南競選總部幹部就定位

2019-08-04 15:22

〔記者蔡文居／台南報導〕2020總統立委選戰鳴槍起跑，台南市長黃偉哲偕同民進黨南市黨部主委黃先柱於今天召開「民進黨台南市37區區主任選戰會議」，各派系人馬均出席，會議確定台南總統競選總部主任委員由黃偉哲擔任、總幹事為市黨部主委黃先柱，總部主任由民進黨市黨部評召潘新傳出任，在黨內總統初選後，台南完成整合，各幹部就定位全力投入輔選。

今天會議，除了黃偉哲、黃先柱、潘新傳及市黨部各幹部外，包括立委郭國文及立委候選人賴惠員、林宜瑾，與陳亭妃、林俊憲及王定宇等立委團隊與會，黃偉哲並率領大家高呼「總統勝選 立委全壘打」，為2020競選活動正式鳴槍起跑。

出任競選總部主委的黃偉哲委請潘新傳擔任總部主任，負責總部事務及操盤。潘新傳表示，黨部即將成為競選總部前身，所有黨部同仁都是競總成員，37區區主任將肩負第一線輔選重任，共同為2020大選勝利努力。

潘新傳表示，大家不分派系，共同面對選戰，全力以赴，贏得總統大選、立委全壘打的目標，守護台灣民主與延續執政成績。近日也將再開輔選會議，並就總部排班等工作進行討論。

市黨部主委黃先柱這次則出任競選總部總幹事，他表示，賴院長（賴清德）

早在初選後的記者會就已表明全力支持小英，台南並沒有整合不整合成功的問題，大家都團結一致，支持進黨提名的總統人選和立委，力保本土政權。

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