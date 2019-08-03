打臉韓國瑜 柯文哲：清淤應該的，沒什麼好當政績

2019-08-03 23:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲接受節目「嶔煌不正經」專訪，今晚10點在Youtube播出，主持人徐嶔煌談到柯任內推動政策與政績，高雄市長韓國瑜日前在臉書大秀清淤政績，柯文哲馬上打臉表示，淹水治理不只築高堤，是上中下游的整套系統，清淤沒什麼好拿出來當政績的，並兩度強調清淤這是routine（例行公事），沒有清才是不對、清是應該的，長官不用講，自動就要做的。

徐嶔煌詢問有關市府政策提到重陽敬老金取消一事，耿耿於懷的柯文哲說，以前政策就是選票最大化，沒在想國家長期要怎麼解決。

柯文哲說，老百姓關心的是每天的生活，對於少子化，政府對少子化動作以前說生育補助，2萬變3萬元，但會因為這樣決定生孩子嗎？這沒有解決問題，所以養育、生育、教育要全盤考量，不只有生的問題。滿2歲幼兒補助在今年9月就會解決掉，讓家長自己選擇要送托嬰或托幼。

柯文哲表示，公宅目前1萬2千戶正在蓋，蓋完之後還在思考如何公私協力，他不贊成全部公家蓋，因此還在想，私立學校退場要轉，因為（現在）學校的學生也沒這麼多，所以不見得全部自己蓋，而且他發現公宅蓋完有問題，年輕人搬進來說沒冷氣、沒網路等，就是缺少一個物業管理公司，他最近指派團到歐洲考察公宅。

柯文哲說，公宅物業管理公司不用自己發明，國外已經都有，趕快派人出國考察，蓋公宅的錢只佔總經費的15％，房子（指公宅）使用50年，遇到颱風來發生燈壞掉、磁磚掉下來的問題，所以政治要落實在生活，政治不要講口號發大財而已。

此外，徐嶔煌問到總統蔡英文若繼續連任會怎麼樣？柯文哲說，就現在這個樣子；徐再問換韓國瑜呢？柯直言，完全不可測，這就是問題，因為沒有過去史可以追蹤，蔡英文做了3年。

徐嶔煌開玩笑說韓已經做半年，可以繼續清淤、鋪馬路？柯文哲說，他不敢預測，內心非常恐懼，徐問是否有正面字眼？柯回答，內心非常憂慮、惶恐；徐笑說有比較不負面、更好的字嗎？柯文哲笑說，「那不知所措，不然你講一個正面給我聽，發大財」，喊一聲就發大財、想得美。

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