守護台灣！80歲阿公付諸行動 網：一定幫「這個忙」

2019-08-02 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「打馬悍將粉絲團」，今發文請搭乘台北捷運的網友們特別注意一位80歲的阿公，並幫幫他「這個忙」。無數網友看見阿公的舉動後，紛紛感動表示「一定幫」，也有網友表示要跟進阿公的行動，「我放假有空也要幫忙拉票」。

根據該則貼文的附圖，其中內文寫道，請搭乘台北捷運的網友們特別注意一位80歲的阿公。原本以為這位阿公要借錢，而是在憑藉一人微薄的力量向一個個路人懇請，「拜託你們，明年選舉一定要投蔡英文」。

網友紛紛湧入表示、「雖然不建議他這樣，覺得是件很吃力不討好的事，但還是謝謝阿伯身體力行，用小小力量成就自己所支持的夢想！」、「一位80歲阿公都這樣付諸行動了，明年不出來投票，那你們現在到底在靠杯什麼」、「一人一行動力量會越來越大」、「家裡與朋友10票力挺」、「阿公 我挺小英總統」、「好，我唯一支持蔡英文」、「心疼阿公這樣奔波＃一定會讓小英連任繼續捍衛台灣主權」、「如果失去安身立命這片土地。說一切都是空話！！阿公辛苦了！」

但也有網友擔憂阿公的人身安全，不建議阿公採取如此行動，「阿公這樣很危險，萬一遇到韓粉怎麼辦...最近韓粉打人事件頻傳阿...」、「我覺得雖然（阿公）這樣做不妥當，但是我還是會投小英！」、「這樣很辛苦，用網路呼籲台灣民眾要投護主權愛臺灣小英總統連任」、「阿公要注意安全，宣傳寫個挺郭的資料都會被（韓粉）打，真的要小心自身安全！！！」

也有網友表示，阿公有不得不如此的理由，「那位阿公知道台灣主權快要不見了，冒著生命危險也要這樣做」、「加油！就算四面楚歌也要守護台灣！」、「阿公滿滿的亡國感...」、「阿公是很憂心！」、「香港人衷心期望明年能夠買到蔡英文連任總統的紀念酒！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法