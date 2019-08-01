為何幫忙告韓粉？王瑞德自曝「心內話」網大讚

2019-08-01 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前18歲的蔡姓女學生到支持罷韓的店家消費，卻遭韓粉怒嗆「去死」，接著許多韓粉陸續展開言語霸凌，資深媒體人王瑞德主動站出來，幫助蔡姓女學生向韓粉提告，王瑞德31日也曝光自己為何會站出來伸張正義，並自曝過去心路歷程，感動萬名網友。

王瑞德31日在臉書上發文「自己是個什麼樣的人」，提到自己過去曾拿出8萬，幫忙一名被搶4萬元刮刮樂的腦麻青年，並發動親朋好友幫忙，補貼損失；而他30年前身為記者時，曾經揭發醫院的疏失，讓一名痛失妻子及腹中孩子的丈夫取得醫療疏失的賠償；過去他在自由時報工作時，下班立馬開車上山協尋走失的自閉兒。

王瑞德接著提到，由於在職場曾被公審、羞辱，知道小人物被霸凌時會相當無助，所以這次廣德家、蔡姓女學生被韓粉霸凌，他決定挺身而出並幫忙，自己沒有拿到任何好處，目的只是替人討公道並伸張正義。

王瑞德文中提到，許多人都開進口轎車，但他到現在還在開國產車卻很高興，因為「莫忘初衷」，而他也謙虛「本來就沒什麼了不起」，只是在做自己想做和願意做的事，最後他霸氣表示，自己是記者，但不只是局外的紀錄者，有時候可以做更多。

王瑞德的心路歷程吸引1萬多人按讚，紛紛留言表示「看到就要做，讚啦」、「真性情的好漢」。

王瑞德臉書全文

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法