國安私菸案》華航調查報告 機邊交貨從馬政府「久安專案」開始

2019-08-02 16:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國安特勤人員走私菸品案，華航今日送交調查報告給交通部。根據華航報部的「專機免稅菸案調查報告」資料，華航配合總統專機任務，菸品於機邊交貨的作法，違反海關及機坪作業管理規定，此做法是從馬政府時期2016年3月13日的「久安專案」開始，此次菸品數量為3600餘條；華航表示，日前已約談2016年3月時任副總經理及經理，相關資料將移送檢調處理。

華航今日提出調查與檢討報告呈報交通部，部分內容因涉及司法調查，多數內容在檢方要求下必須遮蔽，不得對外公佈，但對歷次專案資料、機邊交貨起始點等，華航均有進一步說明，同時也提出檢討與改善措施。交通部表示，除要求華航全力配合司法調查，未來也會督促華航落實相關改善措施。

華航上月28日二度對外公布總統專機歷年團購菸品數量，目前最早回溯到2006年陳水扁任內「群峰專案」，14年來總統專機共團購菸品達26次，數量超過4萬條菸品。而華航上月底將免稅品銷管系統資料存庫數據，以人力方式回復匯出至2005年4月的專機資料，2005年4月起至2006年5月共有4次專機任務，免稅菸品每次的實際銷售數量為75條至6百餘條不等。

至於華航領取免稅品領料單，未向關務署巡緝科申請、華航內部是否有人參與或濫用職權參與不法團購、未依規定上機改機邊交貨的命令由誰下達、華膳誰同意配合把免稅品放在保稅倉庫、媒體指「國安人員打一通電話給11職等職員就搞定」等情節，交通部表示，對相關調查資料涉及偵查秘密部分，為避免相關內容公布後致使相關人員有空中串證之虞，檢調單位要求，相關人員對外均不得擅自洩漏涉及偵查秘密之案件事實與調查內容，以免觸法。

依據華航所提報告，改善措施包含，未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購；對於菸品等管制項目裝載數量，將以旅客總人數可攜帶量為準；將落實執行機上交貨，嚴禁機邊提領；將加強督導華膳空廚落實遵循保稅倉庫相關法規；將追究決定機邊交貨主管的行政責任；將加強員工法治教育等。

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