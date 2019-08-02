柯文哲組黨蹭蔣渭水挨批 他建議改為「兩岸一家親黨」

2019-08-02 16:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平表示，張亞中成立「孫文學校」，孫的後代沒反對；柯文哲成立「台灣民眾黨」卻被蔣渭水後代痛批，柯如果無法獲得蔣的後代支持，就變成「借殼上市」。他建議柯文哲把黨名改為「兩岸一家親黨」，原創人是習近平，習應該不會反對。

范世平說，柯文哲與蔣渭水同一天生日，也都是醫生，都參與政治，所以他應該是全台灣最像蔣渭水的人，當然柯也很想這麼做，把自己化身為蔣渭水投胎。所以他新成立的政黨名稱，也是蔣成立的「台灣民眾黨」。

范世平表示，柯文哲沒有獲得蔣渭水家屬的支持，蔣的孫子蔣朝根不贊同，蔣的外曾孫女鍾法蘭更直接痛罵他「不要再來吃我阿祖豆腐了」。柯文哲組黨本來不關蔣渭水家屬的事，即便這些家屬不喜歡柯，也不會站出來罵他，但現在直接「蹭蔣」，難怪家屬反彈。

范世平指出，鍾法蘭要柯文哲「滾遠一點去死，少來攀親帶故」，意思是要柯不要消費蔣渭水，你（柯）沒這個資格高攀，因為你（柯）根本是侮辱蔣。

柯文哲回應說「台灣民眾黨不是蔣渭水一人專有」。范世平說，的確，「台灣民眾黨」這五個字大概真沒申請專利，誰都可以用，但這五個字是台灣的歷史資產，是「公共財」，任何人拿來作政治運用，獲得政治利益，當然引起非議。何況柯文哲明明就是針對蔣渭水才取這個黨名，怎麼又與蔣撇的一乾二淨？柯昨天說「政治不難，找回良心而已」，如此有良心嗎？

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