會否退黨參選？ 謝龍介：郭台銘不會改變捍衛中華民國信念

2019-08-02 13:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鴻海集團創辦人郭台銘是否會退黨參選？國民黨台南市黨部主委謝龍介今天受訪表示，郭台銘對有國民黨有深厚感情，更是以捍衛中華民國、讓中華民國重新站起來為信念，不會為了一時一刻政治利益而去將信念改變，目前全黨所有人在努力進行協調。

謝龍介今天在台中市受訪時表示，郭台銘是很有高度及智慧的人物，世界上的領袖級人物很多跟他是好朋友，而此一商場大老虎花了很多資源，打了這一戰未如預期，此時讓郭台銘沈潛一下是好事。

謝龍介強調，郭台銘是以捍衛中華民國、讓中華民國有尊嚴的重新站起來為信念的人，這種是發自內心信念，很難去改變，不會為了一時一刻政治利益而去將信念改變。

謝龍介表示，要讓中華民國更好，可以選擇的對象很多，郭可以繼續跟韓合作，也選擇跟柯合作，但以目前來看，郭柯合作會成功機率略小於合作不成。

「郭董對有國民黨有深厚感情」，謝龍介表示，高雄市長韓國瑜也不斷尋作與郭的合作，前天郭回來，兩人未正式通話，但國民黨所有人不斷在努力在協調。

謝龍介表示，協調的事情要有一點時間努力，協調的工作很多不能見諸檯面，不能敲鑼打鼓，否則反而會失敗，而協調要檯面下大家努力、要誠心誠意，韓市長便是相當的誠心誠意，而為了中華民國，是最大公約數。

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