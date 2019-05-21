郭台銘VS.「龍介仙」里長弟 喊話「總統也是里長管的」

2019-05-21 21:23

〔記者李容萍／桃園報導〕投入國民黨總統初選鴻海董事長郭台銘，今日走訪桃園連趕4個行程，走訪第2站與中壢區基層民意代表座談時，由中壢區里長聯誼會會長謝岩介主持，也是金華里里長的謝岩介，是國民黨台南市議員謝龍介的弟弟，郭台銘到場後，立即趨前握手並表示「你是謝龍介的弟弟嗎？龍介仙的台灣講的很輪轉，我要和他學台語。」

聽到郭台銘對兄長「龍介仙」的「呵咾」（讚美），謝岩介滿臉笑意引領郭董進入會場，隨後在立委呂玉玲、吳志揚、市議員魯明哲、謝美英、梁為超、舒翠玲、劉安祺等人陪同下，與里鄰長等人進行座談。

謝岩介說，中壢區共有85位里長，今日出席很高，里長們不分藍綠都很期待、也把握和總統參選人對話；有里長提問里長是由中選會辦理的選舉，一票一票選出來，幫各區公所執行公務，目前的薪水是零，每個月只有4萬5000元的事務費，一切公務的開銷都由此支出，里長是無給職，也不是公務員也不是民代，在法律上的定位是飄在空中的，希望郭董未來當選總統，把里長的定位清楚。

看到里鄰長熱情發問，郭台銘不忘跟里長博感情拉近關係，強調人民最大，再來就是里長最大，他自己是首富，在台北也是歸里長來管，將來當選總統還要歸里長來管。 並回答只要國家富強、有錢了，這些問題都可以透過修改地方自治條例來解決。

提供場地的啤酒屋老闆黃文中，會中致贈自己親手做的「心想事成」紀念禮給郭董，熱情民眾排隊爭相和郭董合照，氣氛相當嗨！

包括黃連應、楊敬德等里長則肯定郭董從基層做起，非常實在，視野和世界觀也都是非常的有眼光。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法