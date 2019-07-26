國民黨如何整合？ 謝龍介建議韓總讓郭台銘任「這個位置」

2019-07-26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選告一段落，由高雄市長韓國瑜擊敗參選人郭台銘、朱立倫等人，代表國民黨競逐2020大選。而國民黨接下來最大的問題，就是如何進行整合。對於外界不少人提出由郭台銘擔任韓國瑜副手的方法，國民黨台南黨部主委謝龍介並不贊同。他認為，最好的方法是請郭董擔任「經濟特使」，去和各國元首交流。

謝龍介日前在廣播節目「POP撞新聞」表示，韓國瑜初選大贏「毫不意外」，但是沒想到會差距這麼大。他認為，初選結果並不是民進黨「灌票」，是因為最後產生了「棄保效應」，韓國瑜對選舉又比較在行，而郭台銘在選前喊出「大哥拜託你」，反而有扣分的效果，才會有這樣的結果。

謝龍介說，郭台銘是可以獨當一面的人，如果要請郭台銘當副手，這「相當委屈」。但是郭台銘又再三強調，希望替中華民國來奮鬥努力。所以謝龍介認為可以聘請郭董當經濟特使，以他的長才一定能夠為國家做事。

謝龍介指出，這次韓國瑜若想贏選戰，就要主打「經濟議題」，並組成一個「夢幻經濟團隊」，他並不建議找郭台銘擔任副手或部長，因為若接下公職，「反而走不出去」，如果有公職身分，就見不到川普（美國總統）、安倍（日本首相）。

謝龍介強調，郭台銘有經濟實力，如果擔任公職，在世界各國，很多國家的元首恐怕在中國的壓力之下，不會跟他見面；如果是接任經濟特使，才能與各國元首接觸，回到過去「親美、友日、和中」的路線拚經濟。

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