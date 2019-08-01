柯P組黨》擬參選立委 基市無黨籍議員張耿輝考慮入黨

2019-08-01 16:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台北市長柯文哲將成立台灣民眾黨，基隆市無黨籍市議員、擬參選立委的張耿輝表示，贊同柯文哲的創黨理念，早該打破藍綠政治，藉由第三勢力的崛起，讓國會重新洗牌，他慎重考慮加入台灣民眾黨。

張耿輝表示，柯P要組黨他樂觀其成，支持柯P以民意、專業、價值成為決定政策的目標，促進台灣整體利益與人民最大福祉。

原為國民黨籍的張耿輝，8年前因不滿國民黨競選支票跳票，感到失望退出國民黨，以無黨籍身分參選立委落敗，近期表態擬再度參選立委。

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