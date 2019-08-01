接受徵召挑戰林俊憲 蔡淑惠：事出突然盼整合

2019-08-01 12:55

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨徵召台南市議員蔡淑惠參選台南市立委第五選區，引發黨內爭議。蔡淑惠今天首度出面說明原徵召原委，她表示，臨危受命是她人生巨大轉捩點，也是責任的開始，但也因為事出突然，造成同選區同事對黨部一些誤解，希望中央或地方黨部，能對黨內同仁進行整合，並給予合理說明。

蔡淑惠表示，黃復興黨部是堅定的鐵票區，相信會全力支持黨提名立委，這場選戰必須迎戰現任立委林俊憲，在中央到地方都是民進黨執政的現況，絕對是一場艱辛的硬戰，期望大家攜手共同努力，她個人勝敗事小，但是國民黨勝利才是最重要。

蔡淑惠是台南市議會最資深議員之一，連任七屆市議員，深耕南區和安平區。蔡淑惠指出，受到國民黨徵召參選第五選區立委，對她個人來說，是人生的一個很大的轉捩點，也是一個責任的開始，背後承受很大的壓力，為了國民黨和諧，所以採取不主動、不拒絕、不排斥做法，但是，既然受到國民黨的徵召，就會全力以赴，爭取勝利。

蔡淑惠表示，她要特別謝謝林美燕和盧崑福兩位同選區的議員，事實上在議員選舉當中大家是互相的幫忙、支援和鼓勵，結果全壘打順利當選。這次立委徵召過程非常的突然，所以大家都來不及互相打招呼，造成他們對黨部一些誤解，希望黨能夠對兩人進行整合，給他們一個合理的說明，相信他們都會以大局為重，全力支持國民黨提名的立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法