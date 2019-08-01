柯P組黨》選總統？柯：9月上旬最後決定

2019-08-01 12:28

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」的政治動作大，各界關注他是否登記參選下屆總統，對此，柯今早受訪表示，他是還要連署才能參選總統的人，9月17日是登記截止日，沒有登記就是沒有參選，在此之前沒有多少時間可以準備2千個連署點，所以估計9月上旬是最後決定的時間，過後就沒有了。

媒體提問，柯文哲是否如外傳若組黨就不參選總統？是否不排除進軍國會？柯回應，台北市長有一定影響力，可是立法院是國家法令處理之處，「進軍國會的確是我們的目標。」

他說，以「正直誠信」為核心價值，認為當選市長沒幾個月，就跑去總統選舉是不對的行為，這是不正常社會的現象，很不幸地，台灣就是不正常，他個人選不選不重要，秉持台灣價值「民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」，及中心思想「台灣整體利益，人民最大福祉」，按照局勢變化去走就行了。

至於是否支持其他候選人、有無跟鴻海前董事長郭台銘見面？柯文哲重申，迄今未見到郭，而國民黨、民進黨總統參選人要說服台灣人民，若他們當總統，台灣會怎樣？台灣人民則在此基礎上思考有沒有更好的選擇。

柯日前曾透露郭還有問題沒有回答他，媒體關注是什麼問題，柯表示，郭台銘是企業霸主，行政能力好，但他的龐大資產不在台灣，不管在美國、日本或中國都一樣，「必須說明當外國會影響你的資產，你如何秉公、把台灣人民最大福祉當思考。」

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