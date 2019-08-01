陳冠榮發文嗆韓軍：每次要選舉時才突然想弄懂貪污的定義

2019-08-01 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市氣爆將屆滿5年，自救會長陳冠榮於紀念會思念亡父，痛哭失聲。擦乾眼淚後，陳冠榮深夜在臉書發文說明自己為何流淚，他說，想著過去五年的種種，情緒還是有點多的，這段時間一直被紅媒和藍營抹黑，「拜託快點把氣爆善款使用通通送檢調」，省得他們每次只有到要選舉時才突然想弄懂貪污的定義。

陳冠榮父親為前鎮區前竹東里長陳進發，5年前氣爆當晚，熱心幫消防隊送水不慎命喪現場，而陳冠榮事後發憤圖強，擔任自救會長為災民發聲，並考上內科醫師執照，將成績單影本燒給父親。

陳冠榮昨晚參加紀念晚會時被媒體追訪時表示，他曾發誓不在麥克風前哭泣，今天日子特殊，不希望對韓國瑜不好，不希望新聞點（失焦），但有些事藏得比想像深後，突然情緒起伏，語畢，轉身低頭搥牆痛哭。

自從去年高雄市長韓國瑜崛起後，以韓為主體的國民黨籍市議員開始「炒冷飯」，刻意操作氣爆善款使用不當、疑似貪污等攻擊菊市府和陳冠榮，陳家榮多次站上火線，竟被韓家軍和韓粉攻擊為陳菊同路人，但陳冠榮認為， 「努力了五年，幫災民爭取了超過八億的金錢，我很對得起我爸了，將來見到他，我可以不留餘力的給他一拳，再對他說『都是你害我這麼辛苦！』」

陳冠榮說，從今天開始，他就是「前」81氣爆自救會長，畢竟要罷韓屬於個人的政治主張，老是掛著一個名號要解釋很麻煩；他要送給國民黨議員們一句話，「拜託快點把氣爆善款使用通通送檢調」，你們看不懂中文搞不懂流程不知道法規沒關係，自己相信檢察官法官都懂，省得你們每次只有到要選舉時才突然想弄懂貪污的定義，每一年到兩年選舉前固定發作一次，選舉完又通通變好，比鬧鐘還準時。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法