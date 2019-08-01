趙守博的同鄉導演 用這角度解讀「勸韓戒酒」

2019-08-01 09:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨中評委趙守博希望高雄市長韓國瑜戒酒！外界不解為什麼是趙守博出面建言，與趙守博為鹿港同鄉的導演陳文彬，他稱聽出趙守博的「弦外之音」，就是韓國瑜出線，導致黨內「本土、外省菁英藍」和「本土黑金藍」的矛盾衝突。

陳文彬說，趙守博是讀書人，他的出身跟李登輝、林洋港、邱創煥甚至王金平都很像，這是蔣經國推動「吹台青」政策下的本土化國民黨。

陳文彬指出，國民黨的結構大概分三塊，一是像郝龍斌、馬英九、周錫瑋、朱立倫權貴藍後裔，二是「吹台青」脈絡下的台籍菁英，三是當年李登輝入主黨中央後產生的黑金藍。

他說，長期以來這三塊藍勾心鬥角彼此瞧不起，在這次韓國瑜出線過程中更是難堪。

他表示，韓國瑜雖出自外省族群，但他沒顯赫背景、沒好看學歷，軍旅生涯毫無建功，早早退伍，根本不是國民黨要的根藍苗紅，但其口才便給、刁鑽靈巧，又渾身江湖氣息，被黃復興看上適合扮演打手角色，豈料後來滋養他的養分竟來自黨內上層階級所瞧不起的黑金藍，這是意外還是命運使然？

陳文彬表示，韓國瑜出線，是國民黨內權貴藍跟本土藍掩鼻不屑。趙守博要韓國瑜戒酒、朱立倫要黨員選個「正常倫」，這都是他們瞧不起韓國瑜的態度展現。

陳文彬將自己的分析發表於臉書，立即獲得許多人認同，才一晚的時間就有上百人分享。

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