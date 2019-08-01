爆料私菸案、柯P組黨恐都是設計好的 財經女神這樣分析…

2019-08-01 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」曝光，，資深財經媒體人胡采蘋分析，民進黨整合陷入僵局，假使時力立委黃國昌帶人跳槽，那是最壞的結局！

胡采蘋在臉書談起民進黨整合問題，提到日前黃國昌爆料的國安局私菸案，對民進黨的傷害肯定不小，「所有的爆料都有餵料人，餵料的人一定有所企圖...」，胡采蘋說，自己還是記者的時候，天天都有人餵料，「只是要不要用，用了會傷害到誰，都需要再三斟酌，否則容易被人利用。」

而近日桃園市綠黨議員王浩宇也頻在臉書砲打黃國昌，胡采蘋也因此懷疑背後有人從中作梗，她說，自己從不質疑王浩宇或是黃國昌的誠信問題，只是將槍口對準黃國昌真的是正確的事嗎？「我的經驗是，餵料的人背後通常還有其他人，事主未必會出面，你不一定知道餵料的人後面是誰...尤其從上週到這週，連續兩樁爆料，造成的效果為什麼這麼剛好是一樣的，讓民進黨與時代力量反目成仇，『大綠』與『小綠』整合困難，為什麼這麼剛好？」

胡采蘋也公開呼籲停止對抗黃國昌，「我們現在該做的，不是互相攻擊，互相指責，不要去拿更狠的料爆衝對方，我擔心這些爆料都是有目的的」，算上柯文哲被爆出組黨一事，胡采蘋坦言擔憂黃國昌帶人跳槽，對於民進黨整合是最壞的結局，「2020將無可挽回...所有的爆料都是設計好的」，「只有所有人都停戰才能避免被分化」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法