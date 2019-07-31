去年梁文傑就爆料！柯P曾避認組黨卻成真 網酸：說謊成性？

2019-07-31 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕針對今（31）日傳出台北市長柯文哲將組「台灣民眾黨」消息，有網友在《台大批踢踢》（PTT）指出，早在2018年市議員梁文傑早已爆料柯將組「台灣民眾黨」，當時柯否認稱「實在是很好笑」，令網友質疑是否一年多前就已在籌畫。

據貼文內容，網友找出2018年8月的新聞，當時民進黨市議員梁文傑在政論節目爆料，柯文哲有組黨計畫，並打算以民族運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」作為黨名。

綜合媒體報導，柯文哲2018年8月18日受訪被問及此事，稱「我常常在報上讀到我的作戰計劃跟人事布局，實在是很好笑。」並表示「我也沒說我要選總統，組什麼黨」。媒體追問是否真的會取名叫「台灣民眾黨」，柯文哲笑稱「他連我的黨名都取好了」。後再被媒體問道「這樣是否代表不否認？」他回應：「奇怪，沒有講話跟有承認，你們實在是，沒有講話就（當作）是沒有否認，太可怕。」

對此，網友在貼文中表示，可見梁文傑當時爆料即有一定的可信度，而不是道聽塗說。他質疑這代表柯文哲至少一年多前就已在籌畫，他說：「現在看起來他那時完全是裝傻，覺得有趣。」

這篇貼文一出即被推爆，網友紛紛表示：「柯：『這政府沒有誠信』」、「明年可以再報一次」、「柯還真的聽梁文傑的，連黨名都一樣」、「這就是柯粉信仰的誠信」、「這不就說謊成性嗎？」、「王世間（堅）快變成先知了。」但也有網友表示：「比較可能是一年前想過，最近重啟計畫吧」、「老實說他是沒有正面否認」。

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