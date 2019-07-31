國安私菸案》藍委點名陳菊、劉志斌應被追究責任

2019-07-31 11:10

〔記者林良昇／台北報導〕國安私菸案進入調查階段，總統府昨說明現階段行政調查情形。國民黨立委今早召開記者會，點名蔡總統任內首任曾任總統府侍衛長，升為副參謀總長執行官的劉志斌也需被追究責任，更劍指總管總統府事務的總統府秘書長陳菊，應為私菸案負政治責任。

國安私菸案延燒，總統府昨說明現階段行政調查情形，公布各單位購買免稅私菸數量，立法院國民黨團今早召開記者會，國民黨團總召曾銘宗認為，私菸數量雖然非常重要，但並非事件重點，交通部和華航有企圖模糊本案焦點導向「超買陋習」的嫌疑。

曾銘宗也指出，華航公佈從2006年至今的私菸數量，但相關人員要追究責任，並點名蔡總統任內首任總統是委長劉志斌任內也曾兩度跟隨蔡總統專機出訪，但劉志斌一路高升上將，是否要也追究責任？不應靠公佈數量模糊焦點，應儘速追查，還原真相。

國民黨立委費鴻泰表示，依據總統府組織法，總統府秘書長綜理總統府事務。買私菸的名單中，侍衛室就是屬於總統府的單位，他質疑涉案的少校吳宗憲拿到華航的採購單後，是否有分給總統府內其他單位採購？需要釐清。

國民黨立委賴士葆說，國人想要知道責任的歸屬，在行政責任方面，蔡總統已經讓國安局長、侍衛長下台，法律責任則由檢調處理，但問題在於政治責任是誰要負責？侍衛室屬於總統府管轄，總統府秘書長理應要負政治責任。

國民黨立委陳宜民表示，私菸案發生後，蔡總統三次出面說明，總統府發言人也多次召開記者會，但陳菊卻躲在幕後，不正式回答詢問，令人嘆為觀止，希望陳菊要扛下政治責任，出面說清楚。

國民黨立委參選人張顯耀諷刺，中南部大家都在問「有沒有國安牌走私菸？」拿不到就代表和民進黨關係不夠好。私菸案讓總統專機、專車、出訪都成為了走私犯罪的工具跟理由，總統重要的親信侍衛竟然成了走私犯罪集團人員，絕非吳宗憲就可以安排，高層難道都在睡覺不知情嗎？

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