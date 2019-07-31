回應鄉親期待 吳澤成鬆口考慮參選宜蘭縣立委

2019-07-31 10:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭坊間盛傳，政委兼工程會主委吳澤成有意以無黨籍身分，參選下屆宜蘭縣籍立委；吳澤成今受訪時指出，因為宜蘭有不少鄉親對他有期待，雖還未決定要參選，卻也讓他陷入兩難，一方面真的想為家鄉宜蘭做更多事，但另一方面擔憂自己有實務經驗卻沒有選舉經驗，是否參選還在思考。

吳澤成是宜蘭縣礁溪鄉人，基層公務員出身，國立中央大學營建管理研究所碩士，具公共工程專業背景，曾擔任基隆市政府工程局長、臺灣省政府住都局工務處長、臺北縣政府工程局局長、主秘及臺北縣副縣長等職。

2009年林聰賢任宜蘭縣長時，吳澤成出任副手，林聰賢升任中央政府農委會主委後，吳澤成代理宜蘭縣長一職，代理不到一年，2017年，吳澤成就被行政院聘為行政院政務委員兼公共工程委員會主委至今。

吳澤成在擔任宜蘭縣代理縣長期間，地方風評不差，在基層獲得不少支持，對於是否參選立委，吳澤成說，他還沒有宣布要參選，但因為不少鄉親建議，讓他需要慎重考量，但選舉茲事體大，讓他陷入兩難。

吳澤成說，如果要回應鄉親的期待，以他長年在公部門的經驗，對地方的建設推動很有幫助，但選舉是難度高的事情，他本身沒有相關經驗，這是還未宣布參選的主因。

被問到是否加入任何政黨，尋求選舉資源？吳澤成說，怎麼可能加入政黨，他不是政治人物，如果參選，能夠替宜蘭縣做些什麼，這才是重點，他認為，宜蘭近年確實面臨很大的轉捩點，像鐵路高架、直線鐵路及高鐵延伸等交通建設，都需要縣政府大力推動，並配合中央綿密的協助，才有可能完成，這時立委的角色就非常重要，需協助縣政府，與中央溝通，爭取中央資源。

吳澤成說，當立委也好，或在公部門服務也好，熟悉的話，就能夠駕輕就熟，問題是要知道怎麼做事，例如當立委就要思考怎麼樣去跟縣長、縣政府合作，做好地方跟中央的橋樑。

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