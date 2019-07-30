韓粉出拳傷人 作家批：韓粉正改掉台灣的優點

2019-07-30 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕先前曾經發生韓粉衝進罷韓店家怒罵「去死」，事後還罷凌嗆殺女高中生，而28日再發生韓粉痛毆郭粉事件，爭議頻傳，作家顏擇雅也對此怒批「瘋狂韓粉正在改掉台灣的莫大優點」。

綜合媒體報導，郭台銘粉絲後援會「老虎軍團」28日在大安森林公園發起連署「挺郭」，而一名自稱韓粉的男子28日和連署攤位上的71歲陳姓教授先是言語衝突，接著竟然出手攻擊，還把郭粉直接打倒在地，相當誇張。

顏擇雅也對此表達看法，她今天在臉書上發文表示，「這種暴力行為一定要譴責」，她提到許多先進國家都存在一些「看你不順眼就揍人」的激進族群，而被看不順眼的原因有可能是膚色、宗教、政治或性傾向等，顏擇雅認為台灣的好處，就是即使跟丹麥、法國等國家相比，也少了很多這種暴戾之氣。

顏擇雅怒批：這些瘋狂韓粉正在改掉台灣這個莫大優點，並強調若要阻止類似的邪惡蔓延，必須譴責、問罪甚至是揭露身分，要讓這些韓粉知道「整個台灣都以他們為恥」。

慷慨激昂的一席話也吸引許多網友認同，紛紛留言表示「韓粉根本以暴力為樂，只要立場不同先打再說」、「還要提告，希望法官能依法重判。」、「本質上跟上週元朗黑衣人拿藤條打人是一樣的。都上攬自以為是的正義、都是在教訓出氣」、「最近香港也是，撐政府撐警察的中老年人會出手打示威者」、「最近香港也是，撐政府撐警察的中老年人會出手打示威者」、「什麼愛與包容，根本就愛瑜暴龍」。

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