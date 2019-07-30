國安私菸案》華航高層若被傳喚 可能偵訊地點有…

2019-07-30 17:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕國安特勤私菸案延燒，台北地檢署考量特勤人員身分特殊，昨向國安局商借陽明山附近的秘密地點偵訊20人，訊後請回，今又再度外出至秘密地點訊問其他團購成員，甩開大批守候在北檢的媒體，北部一部資深主任檢察官猜測，北檢就訊華航高層也可能採用此方法，向司法警察單位如航警局、調查局桃園市調處借地偵訊，也可能至北檢其他辦公室或台北市調處等地，都是有可能的選項。

外傳北檢最快本週傳訊華航董事長謝世謙、資深副總經理羅雅美、空品部副總邱彰信，該名主任檢察官表示，檢方偵訊地點本來就很彈性，因此案受到全國關注，案情敏感，加上國安人員身分特殊，不適宜曝光，北檢才移駕偵辦單位就訊，避開媒體拍攝，偵訊華航高層也可能採取此方式，先在其他司法警察單位偵訊，若須強制處分再帶回北檢即可。

總統府今下午說明私菸案的行政調查進度，目前清查達萬條的免稅菸品，在自清人員裡，有一人購買1千條以上，購買800到900條也有一人，最多的是購買50到100條。

這名檢察官指出，因菸品並非違禁物，特勤人員才會違法意識薄弱，認為現階段追究其他訂購者姓名、單位、訂購菸品數量、金額等已無實益，因下單者可能只是「依循往例」，主觀上無犯意，最多只是涉及「超買」的行政罰，除非下訂數量龐大或超過一定金額，才可能是涉及走私的共犯，重點應是要釐清，華航哪位承辦人與國安局少校吳宗憲接洽，允諾接下吳近萬條菸的訂購單？又是誰同意將菸品暫放華膳空廚倉庫保存，與特勤人員「長期配合」，及當天總統府侍衛室是由誰派遣出車運菸？這三人才是關鍵人物。

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