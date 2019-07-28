國合會研發超強農業APP 助尼加拉瓜小農抗氣候變遷

2019-07-28 20:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會（ICDF）協助友邦方式推陳出新，我駐尼加拉瓜技術團與國際熱帶農業研究中心（CIAT）合作，推出「Nica Arroz」陸稻栽培手機軟體，已在Android行動商店上架。國合會表示，「Nica Arroz」整合栽培曆、農業氣候、土壤地圖及肥培病蟲害管理等多項實用建議，也幫助農民即時獲取栽培資訊，盼在氣候變遷的挑戰下，持續協助尼國農業轉型。

我中美洲友邦尼加拉瓜農業屬於傳統勞力密集耕作型態，小農慣用粗放栽培種植糧食作物，面對極端氣候威脅，作物產量受影響幅度勢必雪上加霜。

為了提振尼國糧食產量並協助小農維持生計，國合會與CIAT自去年9月展開合作，研究如何協助發展中國家因應氣候變遷，強化作物栽培實務，並於今年5月共同發表「Nica Arroz」陸稻栽培手機軟體。

「Nica Arroz」提供栽培曆、農業氣候、土壤地圖及肥培病蟲害管理等多項實用建議功能，且配合尼加拉瓜通訊環境，軟體設計成可在離線狀態下使用，使偏鄉小農都能受惠於科技帶來的便利。

國合會技師彭元慶說，很多農民曾問他，土地貧瘠該怎麼辦？他們花了很長時間思考如何解決這些問題，如今終於有機會提供一個創新工具，滿足小農需求，也感謝農牧科技署和國土研究局的共同努力，「我們始終把農民放在心上」。

尼加拉瓜農牧科技署研究員Elvenes Vega說明，例如全國肥力地圖，農民可以從中取得個別的施肥建議，幫助增加產量、減少成本，增加國家稻作生產力。

尼加拉瓜國土研究局資訊處長Luis Herrera則肯定說，這是工作方法完善的專業團隊，才能在短時間內，將這樣創新、多功能、容易操作的工具呈現在國人面前。

國合會說，將和CIAT持續合作，未來將發表關於栽培模式、生產模型、大數據分析及感測器運用等多項研究成果，盼在氣候變遷的挑戰下，持續協助尼國農業轉型。

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