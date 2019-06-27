助中美洲農民培育柑橘 國合會與OIRSA深化合作

2019-06-27 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲農牧保健組織（OIRSA）執行長Efraín Medina Guerra上週訪台，拜會國合會，為雙方中長期合作擘劃方向，簽署合作意向書，持續深化關係。Medina認為，這些合作計畫與聯合國「確保糧食安全」的宗旨不謀而合，且讓人民得以生產良好柑橘、改進生計，相當重要且具意義。

OIRSA執行長Efraín Medina Guerra近期訪台，主要訪問目的是與國合會簽署合作意向書（Letter of Intent），也參訪國內農業科技領域產官學相關機構，持續深化雙方合作關係，並強化中美洲地區的友我力量。

國合會表示，依據合作意向書內容，雙方將延續柑橘健康種苗生產與柑橘黃龍病害鑑定的技術訓練與交流外，更將擴大合作內容至柑橘雜色褪綠病（Citrus Variegated Chlorosis，CVC）、柑橘麻疹病（Citrus Leprosis Virus，CiLV）、柑橘潰瘍病（Xanthomonas Axonopodis pv. Citri，XAC）、南美立枯病（Citrus Tristeza Virus，CTV）等4項病害，同時期盼持續推動我國專家參與國際及區域型農業研討會，強化我中美洲地區友我力量與合作計畫的專業網絡。

Medina說，他做為OIRSA執行長，同時也是農業專家，OIRSA與國合會有長久且密切的合作關係，生產健康且高品質的柑橘種苗。他說，他認為這些計畫與聯合國「確保糧食安全」的宗旨不謀而合，且讓人民得以生產良好柑橘、改進生計，相當重要且具意義。

OIRSA是區域型政府間國際組織，成立目的在於協助中美洲會員國提升作物與安全農業生產能力，藉以保護與強化該地區農林漁業發展。

國合會與OIRSA於2012年至2018年期間合作執行「柑橘黃龍病防治及落實病蟲害綜合管理計畫」及「柑橘黃龍病防治技術能力建構專案」，協助提升OIRSA轄區各受益國家的黃龍病防治能力，確保中美洲各國柑橘產業永續發展。

國合會製作短片連結

中美洲農牧保健組織（OIRSA）執行長Efraín Medina Guerra（左）上週訪台，拜會國合會，並與國合會祕書長項恬毅（右）簽署合作意向書，持續深化關係。（國合會提供）

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