尼加拉瓜副總統全國廣播：感謝兄弟之邦台灣醫療合作！

2019-05-23 17:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜在世衛大會（WHA）中雖未提案、也未在各國發言中支持台灣，不過與他國不同，尼加拉瓜由副總統穆麗優（Rosario Murillo）在當地時間22日向全國廣播，發表完整聲明，感謝台灣在慢性腎臟病等醫療方面的協助。至此我國除教廷外的所有友邦，都在WHA期間公開挺台。

台灣遭WHA第三年拒於門外，但國際友人輪番站出來力挺。大會發言階段，共有美法德英日加澳紐等8個理念相近國家與14個友邦，以直間或間接表述，為台灣參與仗義執言；我友邦索羅門除提案與雙邊會，在緊接著登場的委員會中亦為台發聲，共計23國挺台。

尼加拉瓜未提案、也未在各國發言中支持台灣。尼加拉瓜與他國不同，由副總統穆麗優在22日的尼國國家電視台全國廣播中，發表正式聲明。

穆麗優說，尼加拉瓜誠摯感謝兄弟之邦台灣派遣慢性腎臟病專家團隊，與尼加拉瓜衛生部分享相關理論及實務經驗，並參加腎臟病防治計畫啟動典禮及參加全國腎臟研討會。台灣政府及人民一如往常協助尼加拉瓜家庭致力追求健康、生活及福祉，健康是樂觀、快樂以及工作的能力。

穆麗優說，慢性腎臟病目前嚴重影響尼加拉瓜，因此對這些專家的到來感到十分興奮，尼加拉瓜也感謝台灣帶來這項新合作計畫，將加強尼加拉瓜對腎臟病的知識與治療，進而促進民眾的健康與生活。

此外，穆麗優也提到，在台灣無私的合作協助下，21日尼加拉瓜也啟用一批社會住宅，台灣駐尼國大使夫婦與馬拿瓜市長Reyna Rueda共同將住宅送交受益民眾，目睹這些受益民眾因為可以住得更滿意、更安全而嶄露笑顏，她心中充滿感動，並表示將繼續為和平努力，促進繁榮發展。

至此，我國除教廷外的所有友邦，都在WHA期間挺台參與，加上理念相近國家，挺台力道可說前所未見。

外交部長吳釗燮今天在立法院受訪表示，一直以來都向外界說明，友邦會用不同方式來支持台灣，「這就是他們支持的方式」。

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