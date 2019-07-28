「中共代理人」在台引爭議 英國BBC專文關注台灣反紅媒運動

2019-07-28 16:49

〔編譯盧永山／綜合報導〕距離2020台灣總統大選剩下不到半年時間，台灣要如何防範中國影響選舉，引起國外媒體高度關注。繼英國「金融時報」引用匿名記者透露，旺旺中時媒體集團旗下媒體接受中國國台辦指示處理新聞後，英國另一重量級媒體BBC中文網，日前也關心台灣《中共代理人》立法問題， 並採訪前中國時報記者，揭露旺中媒體集團處理中國和韓國瑜新聞的原則。

旺中集團在28日針對BBC的報導發表聲明指出，該文內容不僅謬誤，且非事實，背後動機恐不單純。為此旺旺中時集團致函BBC，強調集團已發出無數聲明，但BBC網站的報導內容仍嚴重違反事實，旺旺中時集團表達嚴正抗議，希望BBC提供正式的溝通渠道，來妥善處理這件事。

BBC中文網7月25日以「台灣反紅媒：一篇英媒報導引發的『中共代理人』之爭」為題報導指出，今年初中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案」後，蔡英文總統指出，中國對台灣已全面滲透，為了國家安全，將會修法規範「中共代理人」，預計9月立法院院會開始後修法。

報導指出，台灣政府修法規範「中共代理人」，主要因為今年5月中國「北京日報」集團主辦、旺中集團協辦的第4屆兩岸媒體人北京峰會，有近70家台灣媒體的高層與會。「金融時報」7月16日的報導引述任職於中國時報和中天新聞的記者透露，他們的編輯部主管直接接受中國國台辦指示處理新聞。

旺中集團事後發表聲明指出，該篇報導是惡意中傷，並對《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提告。但無疆界記者組織（RSF）7月24日發出新聞稿指出，旺中集團濫用法律騷擾席佳琳，「考慮到旺中集團公開親中，《金融時報》的報導相當合理」。

報導指出，由於台灣朝野各黨歧見很大，「中共代理人」法案的細節尚未確定。但在6月23日台北舉行一場「反紅色媒體」數萬人遊行，抗議對象就是被「金融時報」點名，接受中國國台辦指示的旺中集團。

報導引述一匿名的前中國時報記者透露，自旺中集團買下中國時報後，報社就以兩岸新聞為優先，只要有中共黨委書記層級的官員拜訪，不論是否有新聞價值，都要優先採訪，並指出在旺中集團旗下工作的記者，已經沒有自主空間，常為了報社立場而在頭版批評政府，違反比例原則。

這名記者並以韓國瑜為例，指同事集體去報導造勢大會，每個人都有獎金；雖然編輯部不會直接表明要支持韓國瑜，但會要求你放下手邊工作，並稱上頭指示，要全力支持韓國瑜相關新聞，「因此真正想跑的新聞，根本沒辦法做」。

報導引述另一名曾在旺中集團旗下中天新聞任職的記者透露，該新聞台的報導非常偏頗，上層要求的角度和立場，不能改變。這名記者說：「老闆要挺誰就要挺誰，就算訪問對象錯誤都沒關係。」

針對「中共代理人」修法，這名前中國時報記者表示贊同，但他認為應該針對所有境外勢力，否則未來若國民黨執政，就要處罰報導立場親民進黨的媒體嗎？

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