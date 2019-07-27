罷韓活動場地找到了！明天「鳳山五甲龍成宮」登場

2019-07-27 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕「公民割草行動」與「Wecare高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜的連署，民眾反應熱絡，但租借「公民假日論壇」活動場地卻不斷被高市府打回票，如今正式確定明天（28日）的活動地點在鳳山區的五甲龍成宮廣場。

公民割草行動今天（27日）稍早在臉書指出，活動起初規劃在駁二舉行，卻被市府以「政治活動」為由駁回申請，再次申請勞工公園廣場也在歷時一週後被告知「場地施工」，接著申請私人場地橋頭糖廠的百世新天地卻在場勘簽約後被無故取消，最後改到三民公園又被臨時通知要進行登革熱宣導，不得舉辦，「歷經4次被擋，韓市府真的如此認真落實韓國瑜的政見『高雄不准政治集會』？」

公民割草行動呼籲，公民團體依照正當程序申請活動與場地，不該遭到政治力量介入，要求韓國瑜誠實面對公民聲音，將熱誠轉移到市政運作，而非採以「作秀」又不專業的表態，不只讓高雄市民失望，更讓高雄成為笑柄，「與其將心力用在刁難公民團體舉辦活動、在新聞版面笑罵打嘴仗，抑或『拋棄高雄』參加總統競選造勢，市長更應該用心市政，至少將整理市容、防疫防災的工作做好。」

公民割草行動表示，舉辦論壇目的在於「讓在台北全代會忙造勢的韓國瑜市長」聽到高雄市民的聲音，人民的聲音才是城市的心臟。而論壇將在明天下午3點開始，屆時律師賴中強、時代力量高市議員林于凱等人均會到場。

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