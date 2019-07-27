總統貼身隨扈團購私菸可能性升高 國安局下週發佈第三波懲處

2019-07-27 16:38

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府今天針對國安特勤人員違法私菸案發佈第二波懲處名單，由於永和警衛室的內衛、警情及侍從組3位上校級組長都遭記大過處分，熟悉國安特勤運作的高層官員透露，3位上校組長都遭記大過處分，研判蔡英文總統的貼身隨扈涉及參與團購私菸的可能性已然升高，在國安局下週提出調查報告的同時，勢必會有第三波懲處名單。

官員還表示，這次事件凸顯國安特勤機制是否需要調整的問題，國安特勤工作通常會被誤解為單純的警衛保全問題，但因為是保衛國家元首，所以就成了無所不包的國家機制整體性任務，但自民選總統歷任改朝換代，特勤中心仍就定位在當初救急的任務編組臨時組織架構上，國安局長始終掛名為臨時任務編組指揮官，但實質上，卻分由總統府侍衛長和特勤中心副指揮官分擔總統蒞臨場所時或蒞臨前後之責。

此外，官員說，臨時任務編組型態造就所有工作環節的參與人，無法一以貫之的長期專注工作的精進及防範弊端，也養成普遍多做多錯不做不錯的畏事心態，再加上歷任元首長期對民意和安全工作間的互動做了過多的不必要限制與干預，另方面礙於任務編組，特勤中心也始終沒有規範必須的律法和制度基礎。

他認為，國安特勤組織和制度未能準常態機關法制化，所有檢討改進都是治標不治本的偏方，而且可以預見未來國家安全更顯困境。

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